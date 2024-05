Tłumy nad morzem. Turyści dopisali, ale zwracają uwagę na jedno

Cypin 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do wrzącej wody wsypujemy kaszę jaglaną. Dodajemy szczyptę soli, mieszamy, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na średnim ogniu przez 20 minut. Po tym czasie odcedzamy i rozgarniamy widelcem, by nie było w niej grudek. Z suszonych fig odcinamy twarde końcówki, następnie każdą figę tniemy na kilka kawałków. Zalewamy je gorącą wodą i odstawiamy. Migdały, rodzynki również zalewamy gorącą wodą. Natkę pietruszki drobno siekamy. Do miski przekładamy mielone mięso. Dodajemy wystudzoną kaszę jaglaną, jedno surowe jajko oraz natkę pietruszki. Wsypujemy odsączone migdały, rodzynki, również dokładnie odsączone. Dodajemy suszone żurawiny i orzeszki pistacjowe. Masę doprawiamy czerwoną papryką w proszku, płatkami chili, świeżo zmielonym czarnym pieprzem oraz sporą szczyptą soli. Dwie łyżeczki musztardy z całymi ziarnami gorczycy świetnie "podkręcą" smak naszej pieczeni. Całość dokładnie mieszamy na jednolitą masę. Przekładamy ją porcjami do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wysmarowanej masłem. Każdą porcję ubijamy dość dokładnie, by pozbyć się powietrza. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez 30 minut. W tym czasie przygotowujemy ćwikłę z chrzanem. Gotowane lub pieczone buraki ścieramy na tarce o grubych oczkach. Dodajemy starty chrzan, cukier i śmietanę oraz szczyptę soli. Wszystko starannie mieszamy, by smaki się połączyły. Przygotowujemy glazurę: namoczone figi razem z wodą miksujemy na jednolitą masę. Jeśli będzie za gęsta dolewamy kilka łyżek zimnej wody. Dodajemy musztardę i mieszamy. Po 30 minutach wyjmujemy pieczeń z piekarnika i smarujemy glazurą. Ponownie wstawiamy do piekarnika, zwiększamy temperaturę do 200 stopni i pieczemy przez następne 30 minut. Wyjmujemy, odstawiamy do całkowitego wystygnięcia i dopiero wtedy wyjmujemy pieczeń z formy. Podajemy z ćwikłą z chrzanem. Świetnie smakuje też z sosem tatarskim, piklami lub słodką żurawiną.