Polak na L4. Patologiczne "mostkowanie" i "bigosowanie"

Jak zauważają eksperci Conperio w dzienniku "Fakt" takie wzrosty mogą mieć "charakter patologiczny". Co więcej, ta największa w Polsce firma doradcza zajmująca się problematyką absencji chorobowych opracowała listę najpoważniejszych sygnałów, na które pracodawcy powinni zwrócić uwagę.

Z kolei "mostkowanie" polega na nagłym zgłaszaniu absencji tak, by połączyć ze sobą np. dni świąteczne. Szczególnie jest to popularne przed Świętami Bożego Narodzenia. Takie zwolnienia eksperci nazywają "bigosowaniem" . Dlaczego?

Jak przekonują, zwykle służą przygotowaniu do świętowania za suto zastawionym stole. Każde ze zwolnień w tym okresie, może być dla szefa wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Podobnie jak problemy ze znalezieniem rąk do pracy przy kolejnej majówce.

Co ciekawe "lewe zwolnienie" może też być efektem dążenia do zwiększenia przez pracownika premii i większych dodatków. W ocenie ekspertów może się to zdarzyć przy odpowiedniej konfiguracji premii i pracy w nadgodzinach oraz dobrej średniej za ostatnie 12 miesięcy.