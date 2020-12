Polak pracuje dziś tyle, ile Niemiec w... 1965 r. Jesteśmy w europejskiej czołówce zapracowanych

Jeśli przyjrzymy się innym danym, zebranym przez Our World in Data, okazuje się, że Niemcy też pracowali kiedyś tyle, co dziś Polacy. Było to dokładnie … w 1965 roku. Jednak w miarę bogacenia się społeczeństwa mogli pozwolić sobie, aby spędzać w pracy coraz mniej czasu.