Polska. Coraz mniej bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Jak wynika z raportu ośrodka analitycznego fDi Markets z grupy "Financial Timesa", Polska spadła w rankingu europejskich krajów, które przyciągnęły największą wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W 2018 r. zanotowaliśmy spadek z miejsca piątego, na trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tym samym napływ BIZ do Polski słabnie. W roku ubiegłym inwestorzy ogłosili 323 nowe projekty - o 6 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2017 - podaje Rzeczpospolita. W rezultacie pod względem wartości nowych inwestycji wyprzedziły nas już cztery kraje: Rosja, Turcja, Wielka Brytania oraz Hiszpania.

Według Sławomira Majmana, wiceprezesa Targów Warszawskich, o ile nikt nie ma wątpliwości co do dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce, to kwestia stabilności polityki gospodarczej jest postrzegana coraz gorzej. – W dodatku kraje, które jeszcze kilka lat temu zostawialiśmy w pobitym polu, prowadzą coraz bardziej aktywne i efektywne działania nakierowane na pozyskiwanie inwestorów, jak państwa bałtyckie, Czesi czy Węgrzy – mówi Majman Rzeczpospolitej.