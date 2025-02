Polska dogania Japonię pod względem PKB na mieszkańca

Polski produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca, uwzględniający parytet siły nabywczej, wzrósł z poziomu 6,7 tys. dolarów do 51,6 tys. dolarów w ciągu 35 lat od początku transformacji gospodarczej. Dr Dudek wskazuje, że stanowi to już blisko 60 proc. PKB Stanów Zjednoczonych, a według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego do 2029 roku wskaźnik ten wzrośnie do około 65 proc.