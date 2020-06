Polska elektromobilność ciągle w dołku

Nie wiadomo też jaka będzie kwota dopłat. Jeszcze niedawno mówiło się o 37,5 tys. zł (z ograniczeniem do 30 proc. wartości). Na początku roku pojawiły się informacje o planach zmniejszenia tej kwoty do 19 tys. Jednak i ta kwota może się okazać za wysoka.

Co by to dało? Przykładowo, cena katalogowa Hyundaia Kona Electric wynosi 152,9 tys zł brutto. Przy możliwości odliczenia VAT w wysokości 50 proc., ostatecznie cena wynosi 138 604,50 zł. Przy odliczeniu VAT w wysokości 100 proc. za to auto zapłacimy 124,3 tys. zł, czyli o 14,3 tys. zł taniej.