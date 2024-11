Polska prezydencja w UE. Ta branża ma konkretne oczekiwania

Polska prezydencja w UE. Oto na co liczy przemysł

Jego zdaniem podczas polskiej prezydencji jest szansa na przełom, choć nie będzie to łatwe, gdyż wprowadzenie ceł – polska propozycja to 30-40 proc. - musi poprzeć 55 proc. państw, czyli 15 z 27 członków UE.

Ograniczenie importu tanich nawozów ze Wschodu jest ważne, bo rośnie on w szybkim tempie. "PB" przypomina, że według danych GUS po siedmiu miesiącach tego roku import z Rosji do Polski wyniósł 721,5 tys. ton, podczas gdy w podobnym okresie ub.r. było to 246,7 tys. ton, z Białorusi natomiast przekroczył 185,5 tys. ton wobec 13,4 tys. ton rok wcześniej.