Rosja wpędziła firmy w poważne problemy. Grozi nam "scenariusz poważniejszy niż irlandzki"

Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę unijne kraje zasiliły rosyjski budżet kwotą ok. 4,67 miliarda euro z tytułu importu nawozów - wylicza Polska Izba Przemysłu Chemicznego w komentarzu dla money.pl. Izba zrzesza m.in. największych polskich producentów nawozów - Grupę Azoty i Anwil, należący do Grupy Orlen.

We wrześniowym raporcie Grupa Azoty, która w pierwszym półroczu 2024 roku miała 748 mln zł straty, tłumaczyła te wyniki m.in. właśnie " wymagającą sytuacją rynkową w europejskiej branży nawozowo-chemicznej , w tym przede wszystkim importem nawozów z Rosji i Białorusi". - Skala importu i bardzo niekorzystny wpływ na konkurencyjność europejskich producentów powodują, że jest to kwestia, która wymaga wsparcia na poziomie regulacyjnym Unii Europejskiej – podkreślał wtedy wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie.

Sankcje łatwo obejść

Dlaczego Rosji i blisko z nią związanej Białorusi tak łatwo idzie eksport do unijnych krajów? Do produkcji nawozów potrzebny jest gaz, a ten jest w Rosji tańszy niż w UE, co pozwala obniżać koszty produkcji. Poza tym w Rosji jest ponad 30 fabryk nawozowych i choć część z nich, wraz z ich właścicielami-oligarchami, została objęta sankcjami, to Rosji łatwo je obejść.