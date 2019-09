"Polska to chory kraj". Dająca do myślenia akcja pod Ministerstwem Zdrowia

Czarne worki i napisy, jak doszło do śmierci. "Każdy worek to inny pacjent, który zmarł na skutek braku odpowiedniej opieki zdrowotnej. Dużo? To wyobraźcie sobie 30 000 takich worków". Porozumienie Rezydentów OZZL zorganizowało flash moba pod resortem zdrowia. Brutalnego i wyrazistego.

Podziel się Dodaj komentarz