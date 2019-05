Brak lekarzy pogrąża kolejne oddziały polskich szpitali. Mogą nie wytrzymać miesiąca

Kolejnym dwóm, nowoczesnym i doposażonym oddziałom w Polsce - dziecięcemu oraz internistycznemu - grozi zamknięcie. Problem dotyczy również uzbrojonego w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia SOR-u szpitala w Nowym Tomyślu. Dyrektor od miesięcy pilnie poszukuje lekarzy do tych trzech oddziałów i z niepokojem spogląda w przyszłość.

- W każdym z oddziałów, do których szukamy personelu, brakuje nam co najmniej jednym lekarzu. Jeszcze dziś ustawowe minimum mamy, ale ono w stosunku do obciążenia pracą nie jest wystarczające i dlatego też stan ten może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego też pilnie szukamy lekarzy chorób wewnętrznych do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych, pediatrów do pracy na Oddziale Dziecięcym oraz lekarzy systemu PRM do pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – wylicza w rozmowie z money.pl Tomasz Przybylski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi.