Polska zagra z Meksykiem. Łączy nas z nimi więcej, niż może się wydawać

W ciągu ostatnich 25 lat eksport z Polski do Meksyku rósł każdego roku, z 34,3 mln dol. w 1995 r. wzrósł do 907 mln dol. w 2020 r. - wynika z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. To pokazuje, jaki potencjał drzemie w kraju zamieszkiwanym przez 129 mln osób. Zwłaszcza że nawet 44 proc. mieszkańców ma mniej niż 25 lat, a populacja w wieku produkcyjnym (15-64 lata) jest większa niż tzw. niesamodzielna (do 14 lat i od 65 lat).