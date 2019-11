Polska zielona wyspa. W Unii na drugim miejscu mimo spowolnienia

A i to mimo faktu, że cudem uniknęli technicznej recesji Niemcy - największa gospodarka kontynentu. Ich PKB wzrosło kwartał do kwartału o 0,1 proc., po spadku w drugim kwartale o 0,2 proc. Dwa kwartały pod rząd spadku to właśnie byłaby techniczna recesja.

Problem ma przy tym głównie unijna Europa i Japonia, w której wzrost PKB spowolnił do 0,2 z 1,8 proc. Wyraźnie spowolniły też Malezja i Ukraina, utrzymując jednak ponad 4-procentowe tempo. Meksyk stracił 0,4 proc. PKB (kwartał wcześniej -0,8 proc.). Gorzej wyglądały też gospodarki paliwowe: PKB Kataru spadł, a Bahrajnu zszedł do 0,8 z 2,7 proc.

Poza tymi gospodarkami sprawy wyglądają już trochę lepiej. Wzrost gospodarczy w Chinach spowolnił, ale tylko do 6 z 6,2 proc. kwartał wcześniej. W USA - do 1,9 proc. z 2 proc. W Indonezji utrzymał się powyżej 5 proc., a w Korei Południowej zachowano dwuprocentowy wzrost. Rosja przyśpieszyła do 1,7 z 0,9 proc. Kolumbia - do 3,3 z 3 proc.