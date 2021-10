Polski Ład. Bielecki ocenia: Odejście od państwa przedsiębiorczego

Polski Ład namiesza w podatkach? - Jako były premier powiem, że wielką podstawą sukcesu polskiej transformacji było to, że umieliśmy oddać władzę ludziom, umieliśmy Polskę zdecentralizować, umieliśmy wspierać przedsiębiorczość, oczywiście czasem przy tym przeszkadzając, ale państwo opiekuńcze nie dominowało nad państwem przedsiębiorczym. Natomiast Mateusz Morawiecki proponuje rozwiązanie: dzisiaj zabiorę, a jutro wam oddam. Czyli to nie samorząd będzie decydował, jak chce wydać pieniądze, bo rząd je zabierze, a potem będzie wypłacał je w subwencjach, ale na własnych zasadach - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jan Krzysztof Bielecki, były premier, przewodniczący Rady Partnerów EY. - Największa historia w tym Polskim Ładzie polega na tym, że ma pan kwotę wolną, więc potrzebuje pan na lukę finansową do 100 miliardów złotych. Logiczne jest, że skądś trzeba te pieniądze wziąć. Czyli wprowadza się zmiany w składce zdrowotnej, która nie jest składką, a...