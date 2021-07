Polski Ład. Sasin: Konkrety za kilka tygodni

- Nie chciałbym w tej chwili kategoryzować, które akurat, bo to nie jest wyścig. Chodzi o to, aby przygotować dobre rozwiązania, chociażby te podatkowe - one muszą wejść w życie od nowego roku, bo taka jest zasada przy rozwiązaniach podatkowych - dodał.

Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki na początku czerwca przedstawił harmonogram najważniejszych ustaw wynikających z Polskiego Ładu. To nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego główne założenia to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł).