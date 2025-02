Polski miliarder inwestuje w atom w Bułgarii

SMR-y to małe reaktory jądrowe, których moc wynosi zazwyczaj nie więcej niż 300 MW . Są zaprojektowane w taki sposób, że możliwa jest produkcja całych modułów w fabrykach, a na miejscu budowy pozostaje jedynie ich montaż. SMR-y ze względu na niższą moc i mniejsze rozmiary reaktorów charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, co powinno ułatwić ich stawianie.

Fundusz polskiego miliardera Michała Sołowowa, konsorcjum z Wirtualną Polską oraz Media For Europe (grupa należąca do spadkobierców zmarłego w 2023 r. Silvio Berlusconiego) złożyły wstępne oferty na zakup TVN - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Spośród tych ofert, tylko niektóre przejdą przez weryfikację JP Morgana (to ten bank doradza koncernowi Warner Bros. w tym procesie) i zostaną zaproszone do dalszych rozmów, w tym do przeprowadzenia due diligence TVN. Dziennik zaznacza, że jedynie rzecznik Sołowowa potwierdził złożenie oferty.