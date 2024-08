Polski przemysł zaskoczył w lipcu. Są nowe dane. Ale dołek trwa już 29 miesięcy

S&P Global zwraca uwagę, że w lipcu " nowe zamówienia spadły dwudziesty dziewiąty miesiąc z rzędu , co jest najdłuższym spadkiem w historii, choć tempo tego spadku było wolniejsze od średniej z tego okresu". Podobnie eksport zmalał rekordowy 29. miesiąc z rzędu, ale znacznie wolniej niż wcześniej . Produkcja zmniejszyła się 27. miesiąc z rzędu, co również stanowi rekord w historii badania.

Słabsza presja inflacyjna w przemyśle

Raport wskazuje, że "presja inflacyjna w sektorze produkcji dóbr pozostała w lipcu stłumiona, a oba wskaźniki cenowe znajdowały się znacznie poniżej swoich długoterminowych średnich". Jak czytamy, "średnie koszty zakupu środków produkcji wzrosły dopiero po raz piąty w ciągu ostatnich 16 miesięcy i to w nieznacznym tempie, podczas gdy ceny produktów obniżono po raz piętnasty w tym samym okresie i to w najszybszym tempie od czterech miesięcy ".

Umiarkowany optymizm przedsiębiorców

Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence, nie ma wątpliwości, że najnowszy wynik na poziomie 47,3 pkt jest wciąż dość daleki od poziomu wzrostu. "Ale wypada korzystnie w porównaniu do wstępnych danych dla strefy euro, Niemiec i Francji, które wyniosły odpowiednio 45,6, 42,6 i 44,1 pkt" - czytamy w publikacji. Ekspert S&P dodał również, że "co prawda spadło zatrudnienie, ale było to głównie związane ze zwalnianiem pracowników tymczasowych i niezastępowaniem pracowników przechodzących na emeryturę, a nie z redukcją etatów".