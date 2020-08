Południowa Obwodnica Warszawy. Drogowcy zapowiadają, że w tym roku połączą węzeł Lubelska z Wilanowem

Do zabetonowania zostały ostatnie metry płyty dennej w tunelu oraz trzy otwory technologiczne w stropie. Wyburzono już tymczasowe podpory pod tunelem metra w nawie południowej i usuwane są w nawie północnej. Zaawansowanie prac na pierwszym odcinku S2 to 81 proc. – relacjonuje postęp prac GDDKiA.

Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. 1/2 tunelu o długości ok. 2,3 km, została zabetonowana w 98 proc. i w 100 proc. zazbrojona. Wykonano też cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu, na długości ok. 600 metrów. Budowane są wypełnienia ścian żelbetowych, przejścia awaryjne, stropy łukowe, wewnętrzna zabudowa chodnikowa, strop pośredni w środkowej nawie technologicznej (wykonano ok. 60 proc.) i niszach alarmowych oraz odwodnienie tunelu itp.