Ponad 175 mln zł zadłużenia na koncie spółki Janusza Palikota. Jedna z pożyczek na 240 proc.

Wyniki finansowe Manufaktury Wódki, Piwa i Wina przeanalizował portal wirtualnemedia.pl. Jak informowaliśmy w money.pl, firma w sierpniu złożyła do sądu wniosek o uruchomienie postępowania układowego . W komunikacie prasowym wyjaśniła, że " celem wniosku jest ochrona aktywów należących do spółek grupy przed zapowiadanymi przez część wierzycieli wnioskami o upadłość , jak również przed politycznie motywowanymi atakami ze strony organów państwa".

Długi spółki Palikota

Marek Maślanka opublikował w poniedziałek raport o stanie finansowym grupy produkującej alkohol. Wynika z niego, że na koniec lipca łączne zadłużenie zewnętrzne holdingu wynosiło ok. 166 mln zł. 142,2 mln zł tego to pożyczki, 21,9 mln zł – obligacje, a 1,7 mln zł – weksle. Odsetki od długu natomiast wyniosły ok. 11 mln zł.