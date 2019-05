Ponad 200 mln zł w błoto. 27 proc. Polaków nie oddaje 1 proc. podatku

Co ciekawe, 7 proc. badanych nie pamięta komu oddało 1 proc. swojego podatku.

W zeszłym roku organizacje pożytku publicznego otrzymały w sumie ponad 761 mln złotych. Gdyby do tej kwoty dodać 27 proc. które do OPP nie trafiły możnaby oszacować, że organizacje straciły ok. 200 mln złotych.