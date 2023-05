Ponad miliard złotych na nowy szpital. Podpisano umowę

Podpisano umowę na budowę szpitala. "Kamień milowy"

Budowa szpitala ma być zrealizowana w ciągu 51 miesięcy. Etap projektowania potrwa 15 miesięcy, etap budowy 36 miesięcy. Planuje się, że w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci . Inwestycja współfinansowana jest ze środków samorządu województwa dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych DCOPiH.

Nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu

- W nowym szpitalu do dyspozycji pacjentów będzie 671 łóżek. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać 10000 zabiegów rocznie. To doskonały przykład skali tej inwestycji i możliwości, które ona stwarza – przekonuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.