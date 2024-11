Porównali Francję i Niemcy. Piszą o "ciemnej flaucie"

Zjawisko dunkelflaute, czyli długotrwały brak wiatru i słońca, stanowi poważne wyzwanie dla europejskich systemów elektroenergetycznych. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) podkreśla, że w dniach 4-14 listopada 2024 r. w Niemczech aż 66 proc. energii pochodziło z paliw kopalnych, co oznacza wzrost o 29 pkt proc. w porównaniu do średniego udziału w 2024 r.

Znaczenie stabilnych źródeł energii

W tym kontekście PIE podkreśla znaczenie stabilnych, niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak elektrownie jądrowe, wodne i biogazownie. W przyszłości mogą one korzystać z biometanu i zielonego wodoru, ale obecnie opierają się głównie na paliwach kopalnych.

Import energii w Niemczech, Francji i Polsce

Podczas dunkelflaute udział niesterowalnych źródeł w niemieckim miksie energetycznym spadł do 15 proc., a kraj musiał zaimportować 1,9 TWh energii, co pokryło 12 proc. zapotrzebowania. W Polsce udział ten wyniósł 6,7 proc., a import energii wzrósł z 2 proc. do 3 proc.