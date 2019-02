Poseł PiS wystawia fakturę "na milion", były mąż Marty Kaczyńskiej chce kupić wierzytelność

Gazeta opublikowała jedną z faktur, które Gerald Birgfellner miał wystawić spółce Srebrna za poczynione przez siebie opracowania potrzebne do budowy 190-metrowych bliźniaczych wież w Warszawie .

Posłowie Platformy Obywatelskiej potraktowali dokument poważnie i w czwartek zwrócili się do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli skarbowej w spółce Srebrna.

Wiarygodność dokumentu na różne sposoby w wątpliwość podali za to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Marcin Horała, przewodniczący komisji śledczej ds. VAT, postanowił nawet z publikacji "Wyborczej" zakpić.

Posłowi ścigającemu nadużycia w systemie poboru podatku VAT za rządów PO-PSL szybko wytknięto jednak dość banalny błąd. Poseł przez pomyłkę dopisał "tys.", przez co kwota brutto wyniosła 1,23 mld zł.

To jednak dość ryzykowna linia obrony, ponieważ kontratyp oznacza okoliczność wyłączająca karną bezprawność czynu. Chodzi o sytuację, gdy łamiemy przepis prawa, ale nie ponosimy za to odpowiedzialności karnej z powodu określonych okoliczności.

Z kolei sformułowane przez Romana Giertycha żądanie uregulowania zaległych faktur wystawionych na Srebrną skomentował Marcin Dubieniecki, były mąż Marty Kaczyńskiej. "Czy jest możliwość kupna tej wierzytelności przeciwko spółce Srebrna? Jeżeli tak, chętnie przystąpię do rozmów" - zadeklarował adwokat.

- To było coś strasznego. Był rodzaj quasi-negocjacji z panem Dubienieckim - mówi prezes NFOŚ. - Ale wszystko, powiedzmy, za zgodą pana Kaczyńskiego i to nie były moje negocjacje. Powiedział, że trzeba mieć z nim niewielki kontrakt, ale później byłem wzywany w tej sprawie do prokuratury. Tam było coś nie w porządku - dodaje.