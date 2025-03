Powell studzi emocje. Tak ocenił stan amerykańskiej gospodarki

Powell podkreślił podczas wydarzenia zorganizowanego przez Uniwersytet w Chicago, że Rezerwa Federalna nie musi się spieszyć z podejmowaniem decyzji i jest dobrze przygotowana, by poczekać na większą jasność sytuacji. Tymczasem chaotyczne zmiany w polityce handlowej administracji Trumpa zasiały niepokój wśród amerykańskich decydentów gospodarczych, a niektóre firmy zauważyły, że wpływa to na ich zdolność do pewnego działania i podejmowania ryzyka, jak wynika z niedawnego badania Fed przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw w całym kraju.

Trudna sytuacja dla Rezerwy Federalnej

Powell potwierdził to stanowisko w swoim piątkowym przemówieniu, mówiąc, że Fed nadal uważnie monitoruje różne wskaźniki wydatków gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Szef Fed podkreślił, że to efekt netto zmian w polityce będzie miał znaczenie dla gospodarki i ścieżki polityki pieniężnej. Nie chodzi po prostu o to, co dzieje się z cłami, ale o to, co dzieje się ze wzrostem i wszystkimi innymi czynnikami w wyniku tych szerokich zmian w polityce gospodarczej, nie tylko ceł.