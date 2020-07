Powrót do szkoły od września? Nauczyciele pełni obaw. "Jedno dziecko może zarazić całą szkołę"

Jak dodaje, przy powrocie do szkół we wrześniu może się powtórzyć sytuacja z matur , kiedy niektórzy nauczyciele z obaw przed zakażeniem, brali zwolnienia lekarskie. - Rozmawiam z kolegami. Przecież w szkołach też są cukrzycy, mają inne choroby towarzyszące. Tu pojawia się pytanie, jaki będzie odsetek nauczycieli, którzy we wrześniu też pójdą na zwolnienia - zastanawia się Sierawski.

Pierwsze wytyczne GIS dotyczące powrotu uczniów do szkół we wrześniu nakazują m.in. częste mycie rąk, wietrzenie sal po każdych zajęciach oraz większą liczbę lekcji na świeżym powietrzu. Nowe przepisy nie zakładają masowego mierzenia temperatury przed wejściem na teren szkoły. Maseczki i rękawiczki nie będą wymagane.

Jak reagują na nie nauczyciele? - Jak starsi pracownicy wyjdą z dyżurowania na korytarzach, to co z młodszymi? Przecież nie będą mieli wtedy nawet przerwy na kanapkę czy odpoczynek - mówi Sierawski.

Zastanawia się, jak ma np. wyglądać powrót dzieci i nauczycieli do domów. - Czy ja mam wracać do domu i przenieść ewentualnie tego koronawirusa? Z drugiej strony: gdzie mam nocować? Nikt o tym nie pomyślał - podkreśla Krzysztof Maksymow.

Te obawy podziela ZNP. - Inspektor Sanitarny mówi, że może trzeba będzie wtedy dzieci odesłać do domu i czasowo zamknąć jedną klasę. Jednak moim zdaniem, jeśli jedno dziecko będzie miało koronawirusa, to trzeba zamknąć całą szkole - mówi Sławomir Broniarz prezes ZNP.

- Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych od września. Tworzymy przepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół - mówi Justyna Sadlak z MEN, która podkreśla, że szczegółowe zalecenia będą znane dopiero w pierwszej połowie sierpnia.

A co w przypadku zakażenia jednego z uczniów. Jak przekonuje MEN, dyrektor szkoły "będzie mógł szybko zareagować". Jednak nad szczegółami procedur nadal w resorcie pracują. Z jednej strony nauczyciele obawiają się zakażenia, ale też nie chcą powrotu do zdalnej nauki.

- Ta forma edukacji jest sztuką dla sztuki. Dla wszystkich to było trudne, a efekty zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oceniają źle. To był koszmar, dlatego podejrzewam, że jeśli wrócimy do tej formy zajęć, to dużo nauczycieli może zrezygnować z pracy - ocenia Maksymow.