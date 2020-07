Nie tylko pensja minimalna. Wyliczamy niespełnione obietnice PiS i Andrzeja Dudy

slazak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

Informuję na PIS nigdy nie głosuje by mnie nie posądzać o popieranie PIS.Ale kolejny dziennikarz totalnej opozycji przypomina niespełnione obietnice PIS ale zapomina o nie spełnionych obietnicach wyborczych Trzaskowskiego w Warszawie i to jest celowa propaganda przeciw PIS i to nie jest uczciwe dziennikarstwo tylko tuba propagandowa PO.. I dodam taki autorytet ekonomiczny jak pan Balcerowicz to obraza milionów Polaków , którzy stracili pracę gdy on był wicepremierem i chroń nas panie Boże od takich autorytetów.