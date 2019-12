PPK. Polacy chcą zapisania w konstytucji

Jak przypomina PAP, we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys poinformował, że partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych w firmach zatrudniających ponad 250 osób wyniosła 39 proc. Dodał też, że liczba osób oszczędzających na cele emerytalne w dużych firmach przekroczyła 1,1 mln, a z uwzględnieniem Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) ponad 1,5 mln. - To bardzo dobry wynik - ocenił Borys.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który jest tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu włączono największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. PFR zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.