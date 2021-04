Praca. Polska zieloną wyspą w UE pod względem zatrudnienia. Ale jest problem

W najnowszych danych Eurostatu Polska znalazła się na pierwszym i na ostatnim miejscu. Jak to możliwe? W 2020 roku łącznie zatrudnienie wzrosło o 44 tys. Jest to najlepszy wynik w UE. Jednak w grupie osób młodych, poniżej 25 roku życia, zatrudnienie spadło o ponad 200 tys., co jest najgorszym wynikiem.