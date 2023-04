Praktyczne zastosowanie Big Data i analizy danych w biznesie

Czym jest Big Data i analiza danych?

Definicja terminu Big Data wskazuje, że są to różnorodne, bardzo duże, zmienne zbiory danych, wymagające zaawansowanych procesów przetwarzania i analityki, by wydobywać z nich pożądane informacje. Z perspektywy biznesu Big Data jest niezwykle cennym zasobem, który może być wykorzystywany w wielu przypadkach. Trudno wyobrazić sobie, jak wiele danych zawiera. Nie ma możliwości, by człowiek był w stanie przetworzyć takie dane. Nie jest do tego zdolny również zwykły komputer.