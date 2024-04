Prawdziwi wygrani sankcji. Ropa naftowa z USA wdziera się na rynki OPEC+

Amerykańska ropa naftowa zyskuje dzięki sankcjom

Choć amerykańska ropa naftowa od dawna cieszyła się popularnością na światowym rynku, to zawirowania w globalnych przepływach surowca po rosyjskiej inwazji na Ukrainę stworzyły dodatkowy popyt na baryłki zza oceanu. W efekcie dostawy do Europy i Azji gwałtownie wzrosły, czyniąc z USA jednego z największych światowych eksporterów ropy - informuje Bloomberg.

Indie redukują import z Rosji na rzecz USA

Indie, trzeci największy importer ropy naftowej na świecie i drugi po Chinach nabywca rosyjskiej ropy, to kolejny rynek, na którym wzrasta udział dostaw z USA . Według danych firmy Kpler, monitorującej tankowce, w marcu import amerykańskiej ropy do Indii ma sięgnąć najwyższego poziomu od blisko roku.

Jednocześnie import rosyjskiej ropy do Indii spadł o ok. 800 tys. baryłek dziennie w porównaniu z ubiegłorocznym szczytem, jak pokazują dane Bloomberga. Dostawy z Rosji mogą spaść jeszcze bardziej, po tym jak indyjskie rafinerie zaprzestały przyjmowania ładunków od tankowców należących do objętej niedawno sankcjami USA rosyjskiej firmy żeglugowej Sowkomfłot.

USA kluczowym dostawcą ropy do Azji i Europy

Zanim jeszcze weszły w życie ostatnie sankcje, USA szybko stawały się kluczowym źródłem dostaw ropy do Azji. Jak podaje amerykańska agencja EIA, import amerykańskiej ropy do tego regionu osiągnął w ubiegłym roku rekordowy poziom.

Z kolei w Europie, która w dużej mierze zrezygnowała z rosyjskiej ropy po wybuchu wojny, import z USA ma według wyliczeń Bloomberga sięgnąć w marcu rekordowych 2,2 mln baryłek dziennie. Wzrost popytu na amerykańską ropę w Europie nie wynika wyłącznie z sankcji - import do Holandii skoczył po włączeniu ropy WTI do benchmarku Dated Brent w zeszłym roku. Niemniej embargo na rosyjski surowiec wyraźnie zwiększyło zapotrzebowanie na alternatywne źródła dostaw. Import z USA do Francji wzrósł o blisko 40 proc. między 2021 a 2023 r., a do Hiszpanii aż o 134 proc. Stany Zjednoczone zdecydowanie więc mają szansę osiągnąć jeszcze większe zyski.