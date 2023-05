Prawo aborcyjne w Polsce – co warto wiedzieć?

Czym jest prawo aborcyjne?

Aborcja to przedwczesne przerwanie ciąży, zakończone usunięciem zarodka lub płodu z macicy. Takie zabiegi są kontrowersyjne, a w wielu przypadkach po prostu nieetyczne i nielegalne. Kościół katolicki kategorycznie zabrania aborcji, ale po drugiej stronie są kobiety, które domagają się liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce, uważając je za zbyt restrykcyjne i zagrażające w wielu przypadkach życiu kobiet. Jak więc kształtuje się to prawo w Polsce?

W rezultacie wyroku wydanego 22 października 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny doszło do zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Usunięto z katalogu wyjątków, kiedy aborcja jest prawnie dopuszczalna, zapis o możliwości usunięcia zarodka lub płodu, jeśli badania prenatalne czy przesłanki medyczne wskazują na poważne, nieodwracalne upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę. Zmiana sprowadza się do tego, że nowe polskie prawo nie pozwala na wykonanie legalnej aborcji przy ciężkich wadach płodu.

W przypadkach dopuszczalnych w polskim prawie aborcyjnym przerwanie ciąży jest możliwe i legalne do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, tj. jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Co grozi za aborcję w Polsce?

Więzienie za aborcję w Polsce?

Jakie kary grożą za dokonanie nielegalnej aborcji? Niewykluczone, że będzie to więzienie. Wskazują na to przepisy Kodeksu karnego. Artykuł 152 reguluje tę kwestię. Jeśli za zgodą kobiety inna osoba przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama zostanie nałożona na tego, kto pomaga ciężarnej kobiecie w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.