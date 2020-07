Prawo cywilne. Ofiara wypadku może oczekiwać, że sprawca zapłaci za opiekę - nawet jeśli świadczy ją najbliższy

Osoba, która uległa poważnemu wypadkowi, musi korzystać z pomocy innych . Trudno zadbać o siebie, gdy człowiek nie ma siły wstać z łóżka. Można zlecić opiekę "na rynku", czyli znaleźć profesjonalistę, który będzie to robić odpłatnie. Można też – i to się zdarza częściej – prosić o pomoc kogoś z grona bliskich.

Kodeks cywilny od lat stanowi, że ofiara wypadku może domagać się, by to sprawca (lub jego ubezpieczyciel) pokrył koszty takiej opieki. I to bez różnicy, czy opiekunem będzie osoba obca, która podejmuje się zlecenia, czy członek rodziny. Przecież, aby nieść całodobową pomoc, zdrowy bliski nierzadko musi zrezygnować na jakiś czas z pracy. Trudno, by opieka była wyłącznie odruchem serca.