Premier Słowenii atakuje Sorosa. "Trzymaj się z dala od UE". Broni w ten sposób porozumienia z Polską

Premier Słowenii Janez Jansza, zareagował tak na słowa finansisty George'a Sorosa w sprawie porozumienia UE dotyczącego budżetu. Co takiego napisał miliarder?

Premier Węgier zyskał więc czas i środki na to, aby jego rząd mógł w dalszym ciągu wykorzystywać fundusze unijne według własnych potrzeb, co w skutkach odbije się na obywatelach Węgier.

"Kompromis w sprawie budżetu, który UE osiągnęła z tymi dwoma krajami, odzwierciedla mylną wiarę w to, że to zagrożenie można wyeliminować myśleniem życzeniowym" - stwierdził Soros na Twitterze, zamieszczając link do tekstu swojego autorstwa na łamach portalu Project Syndicate, którego jest sponsorem.