Prezes URE komentuje odłączenie gazu gminie Łeba. "Są podejmowane działania w administracji rządowej"

KarMar. 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Otrzezwiejcie ! Nie dajcie się otumaniać i robić w bambuko, że PiS nałożył jakieś sankcje na Rosję ! To Rosja przestała dostarczać nam gaz. I niech was nie zmyli jak PiS-iowe gadają, że mają 76% rezerw gazu. To znaczy, że mają braki na poziome 24% !