PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawy gazu do 7 gmin w woj. świętokrzyskim

"W ciągu niespełna półtora roku od rozpoczęcia przez PSG realizacji Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI) spółka umożliwiła już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem każdy nowy odbiorca gazu ziemnego oznacza rezygnację z innych, nieekologicznych źródeł energii" - powiedział p.o. prezesa PSG Ireneusz Krupa, cytowany w komunikacie.

Ogółem w ramach Programu w Świętokrzyskiem do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 12 gmin, w tym część poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Oddział Zakład Gazowniczy PSG w Kielcach realizuje również dwie inwestycje strategiczne, dofinansowywane przez Unię Europejską. Są to budowa gazociągu Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski oraz gazociągu Lubienia - Masłów - Kielce, o łącznej wartości niemal 300 mln zł. Stopień gazyfikacji województwa świętokrzyskiego wzrósł z 60,78% w 2018 roku do 67,65% obecnie. Zgodnie z założeniami Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w całym kraju do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym 90% mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. W ramach PPI PSG zbuduje też minimum 77 stacji LNG w całym kraju, podano również.