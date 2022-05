Prezydent USA ogłosił nowy pakiet pomocy Ukrainie. Przyznał, że wyczerpał dostępną pulę

W poprzednich dwóch pakietach ogłoszonych przez Bidena znalazły się haubice holowane M777 kalibru 155mm wraz z 184 tys. sztuk amunicji, mobilne radary przeciwartyleryjskie MPQ-64 i drony-kamikaze Switchblade. Wszystko to było warte 1,8 mld dolarów.

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Środki USA się wyczerpują

Biden zaznaczył, że zatwierdzając obecny pakiet, niemal wyczerpał środki przekazane mu na ten cel przez Kongres (3,5 mld dolarów) . Wezwał parlament do szybkiego uchwalenia kolejnej ustawy, zapewniającej 33 mld dolarów pomocy dla Ukrainy i krajów ościennych, w tym 20 mld w pomocy wojskowej.

Około 5,4 mld z tej sumy ma być przeznaczone na uzupełnienie broni przekazywanej z arsenałów USA, a blisko 6 mld - na zakup broni dla Ukrainy bezpośrednio od producentów. Reszta to m.in. środki na szkolenia ukraińskich żołnierzy.

"By Ukraina mogła odnieść sukces w następnej fazie wojny, jej międzynarodowi partnerzy, w tym USA, muszą nadal demonstrować naszą jedność i zdecydowanie, by utrzymać niezakłócony napływ broni i amunicji na Ukrainę" - zaznaczył prezydent.

Wniosek o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi poparła wniosek Rady Najwyższej Ukrainy skierowany do amerykańskiego Kongresu o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm - podaje w sobotę agencja Ukrinform.

- Jeżeli Rosja nie znajdzie się na liście krajów będącym sponsorami terroryzmu, to taką listę należy podrzeć - oznajmiła szefowa niższej izby Kongresu w wywiadzie dla telewizji MSNBC.

We wtorek Rada Najwyższa, czyli parlament Ukrainy, przyjęła apel do Izby Reprezentantów i Senatu USA o uznanie Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Deputowani wezwali obie izby Kongresu USA do zaostrzenia sankcji wobec Moskwy i państw z nią współpracujących, w szczególności poprzez restrykcje przewidziane wobec krajów sponsorujących terroryzm.