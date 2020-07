Problemy Policji. Sąd unieważnił umowę z Motorolą na system łączności

- Sąd Okręgowy zdaje sobie sprawę, kim jest zamawiający, i tym bardziej go to zasmuca. Nie tylko skarb państwa, ale mówimy o Policji, która ma stać na straży prawa, a tutaj w ewidentny sposób czyniono wszystko, aby doprowadzić do wykonania umowy przez konsorcjum Motorola, mimo że to konsorcjum zostało z postępowania konkurencyjnego wykluczone - powiedział sędzia Wiktor Piber w trakcie uzasadnienia wyroku, cytowany przez "PB".