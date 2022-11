Program Maluch Plus. Tym programem PiS chce pomóc rodzinom

- Polityka społeczna, polityka rodzinna jest naszym DNA - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej, przedstawiając założenia programu Maluch Plus.

PiS zapewnia, że stawia na rodzinę

- 2013 czy 2014 rok to poniżej 80 tys. miejsc w żłobkach. Na koniec tego roku będzie to powyżej 230 tys. miejsc w żłobkach. To oznacza trójskok w przyszłość. Potrojenie miejsc w żłobkach daje realną możliwość podjęcia pracy przez mamy - przekonywał premier.