Protest lekarzy. Wielka manifestacja w Warszawie

"Ochrona Zdrowia od wielu, wielu lat jest traktowana przez Polityków i jako zbytek i koszt. Musimy to zmienić" - czytamy w facebookowym wpisie zapowiadającym strajk.

"Jako Lekarze mówimy - Nie Zgadzamy się! Jako Pacjenci mówimy - Chodźcie z nami! Każdy udział, każda zmiana się liczy. Chcemy godnego leczenia dla naszych pacjentów. Chcemy, by pacjent nie zostawał kaleką przez oczekiwanie na zabieg czy rehabilitację u fizjoterapeuty. Chcemy, by każdy Polak wiedział o sytuacji w ochronie zdrowia i wyraził swoje zdanie. Chcemy Leczyć w Polsce" - piszą organizatorzy protestu.

Jednym z głównych postulatów lekarzy jest niezmiennie przeznaczanie co roku równowartości 6,8 proc. PKB na służbę zdrowia.

"Gdy ponad rok temu lekarze rezydenci domagali się zwiększenia nakładów na zdrowie Polaków do 6,8 proc. PKB w ciągu trzech lat, usłyszeli od przedstawicieli rządu że takich 'pieniędzy nie ma i nie będzie'. Dzisiaj okazuje się, że pieniądze są i to w kwocie, która pozwoliłaby osiągnąć postulowany poziom finansowania już w tym roku (a nie za 3 lata). Już dzisiaj można by zatem uratować życie wielu tysięcy Polaków, ale rządzący tego nie chcą zrobić" - zaznacza OZZL.