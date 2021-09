Protest medyków w Warszawie. Drugi dzień czekają na premiera

Mieszkaniec Z... 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Służba zdrowia to w Polsce fikcja na której PIS propaganda robi swa polityke a tak naprawde to upadek całkowity tej dziedziny społecznej=Przykład =Szpital Powiatowy w Zawierciu nie posiada wogóle oddziału Urologicznego a na konsultacje ludzi wozi sie 45 kilometrów do Sosnowca czy to jest madra polityka =Na wszystko sa pieniadze a nie na to co mogło by słuzyc ludziom=Takie zachowanie PISU to nic innego jak propaganda i draństwo=O PO=wskich złodziejach nawet nie wspominam bo oni nawet wszystko by pozamykami oby sie obłowic kopertami jak Grodzki bezwstydny pseudo lekarz