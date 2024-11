Prywatna polska kopalnia nad przepaścią. 77 mln zł straty

Firma akcentuje, że słabnąca sprzedaż węgla była jedną z przesłanek do złożenia przez PG Silesia wniosku o restrukturyzację w trybie sanacyjnym. Jednocześnie z początkiem listopada kopalnia uruchomiła eksploatację nowej ściany wydobywczej.

PG Silesia. Ogromna strata

"Słabnąca z miesiąca na miesiąc sprzedaż w trzecim kwartale br. była jedną z przesłanek do złożenia wniosku o restrukturyzacje w trybie sanacyjnym przez spółkę zależną - PG Silesia (PGS), która pomimo trudnej sytuacji kontynuuje działalność operacyjną" – zaznaczono w informacji.

"W trzecim kwartale popyt sukcesywnie z miesiąca na miesiąc słabł. Sierpień i wrzesień był odpowiednio trzecim i drugim najsłabszym przychodowo miesiącem w tym roku. Pomimo zbliżającego się sezonu grzewczego do września nie obserwowaliśmy wzrostu popytu" – zrelacjonował Kończak.

Jest reakcja spółki

Wyjaśnił, że był to kolejny impuls do podjęcia decyzji przez zarząd PG Silesia o złożeniu wniosku o restrukturyzację w trybie sanacyjnym. Mimo że spółka podjęła działania, jak redukcja kosztów i zmiana asortymentu produkcji, nie wystarczyły one, aby zniwelować problemy.