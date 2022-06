Przedstawiciele KE dostaną podwyżki, choć innym zalecali rezygnację z nich

8gw 54 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Mamy własne pieniądze odebrane w postaci podatków w Skarbie państwa, ale jako suweren nie możemy nimi dysponować. Za to politycy w każdej chwili mogą sami dla siebie ustanowić prawo które pozwoli im wziąć dla siebie dodatkowe pieniądze bez żadnego usprawiedliwienia... dlaczego i za co ten podatkowy dochód do pensji. Coś tu nie gra i nie jest postawione na nogach. Naród ma za mało władzy we własnych życiowych sprawach.