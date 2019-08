Przekop Mierzei Wiślanej. Problem z kasą na prace w Elblągu

Zaskakująca decyzja resortu gospodarki dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej. Senator Jerzy Wcisła poinformował, że rząd wycofuje się z finansowania pogłębienia toru wodnego w granicach portu w Elblągu. Wskazuje na to odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, którą otrzymał senator. Zaniepokojony informacją jest prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Senator podczas konferencji zacytował odpowiedź resortu, z kolei jego wystąpienie opublikował portal info.elblag.pl. "W przypadku inwestycji portowych będzie to zadanie w gestii zarządu portu, dlatego też nie znajduje się we wspomnianym programie, (związanym z budową kanału - przyp.). Podmiotem zarządzającym portem Elbląg jest Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka zoo". - Dalej znalazły się dobre rady pana ministra, że pan prezydent i dyrektor zarządu portu mogą się ubiegać o takie środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur. Nie o to szanowni państwo nam chodziło - mówi senator Wcisła.