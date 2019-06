Przerwa "na fajkę" to nawet 22 dni w ciągu roku. Firmy tracą krocie

Grzegorz Juszczyk, szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny szacuje, że w sumie to nawet 22 dni w ciągu roku. Czyli niemal równy miesiąc pracy.

Co więcej, wyniki badań potwierdzają, że palacze średnio spędzają na zwolnieniach lekarskich 2,7 dnia więcej niż osoby niepalące. W sumie robi się więc już prawie 25 dni przez cały rok kalendarzowy. Podwójny urlop.

Obejrzyj: Do czego służy e-dowód. We Włoszech nie kupisz bez niego papierosów

Według szacunków naukowców, nawet co czwarty Polak przyznaje się, że pali w pracy. Średnio około 9 papierosów. Niech każde wyjście "na fajkę" zajmuje 5 minut, to robi się 45 minut dziennie. I prawie 4 godziny tygodniowo.

- To, czy ktoś pali, to jego sprawa. Jednak palenie w miejscu pracy nie jest już sprawą prywatną - podkreśla na łamach Interii Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. - Dlaczego? Jak zawsze chodzi o pieniądze: przerwy na papierosa to marnowanie czasu przeznaczonego na pracę.