W sklepach może zabraknąć papierosów. Instytucje wymieniają się oświadczeniami

Zamieszanie spowodowała nowa unijna regulacja, zgodnie z którą każda paczka papierosów, wychodząca z fabryki, musi być zarejestrowana w specjalnym systemie śledzącym jej drogę od producenta do dystrybutora i klienta.

O nowych regulacjach było wiadomo już w kwietniu zeszłego roku. Odpowiednią ustawę parlament przygotował jednak dopiero na początku kwietnia tego roku, a to oznacza mało czasu na wdrożenie systemu.

"Wyzwanie jest ogromne, ponieważ w systemie musi zarejestrować się ponad 100 tys. sklepów, 900 hurtowni oraz wszyscy producenci wyrobów tytoniowych. Jeszcze w marcu bieżącego roku PWPW deklarowało, że rejestracja będzie możliwa już od 15 kwietnia, jeżeli będzie podstawa prawna. Ministerstwo Finansów dostarczyło ją na samym początku kwietnia , jednak nie wpłynęło to na gotowość PWPW" - czytamy w komunikacie PIH.

"Uruchomienie systemu bez ostatecznej specyfikacji mogłoby bowiem w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy końcowi – a w przypadku polskiego rynku to ok. 110 tys. podmiotów – musieliby wprowadzać dane ponownie i/lub je poprawiać" - uzasadnia PWPW.