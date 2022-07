Przerwy w dostawach gazu? Sejm przyjął ustawę o bezpieczeństwie energetycznym

Projekt ten przewiduje możliwość wprowadzania stanu kryzysowego ze względu na niedobory gazu na polskim rynku. Łącznie mają być trzy progi kryzysowe. Pierwszy to stan wczesnego ostrzeżenia a występuje w momencie, gdy może dojść do pogorszenia się sytuacji w harmonogramie dostaw. Drugi to stan alarmowy, ogłaszany w momencie zakłócenia dostaw lub nadzwyczajnego zapotrzebowania na surowiec.