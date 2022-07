Przewidział kryzys finansowy. Teraz ostrzega: "Krach inne niż wszystkie"

Nouriel Roubini "przepowiedział" kryzys finansowy z 2008 roku . Teraz znany ekonomista zapowiada nie jeden, ale kilka nakładających się kryzysów, które mają następować po sobie. Sytuacja ma łączyć w sobie, to co było najgorsze w załamaniu rynków z lat 70. XX wieku i z kryzysu z 2008 roku.

Pytania Dr. Dooma

Roubini w swoim najnowszym tekście stawia sześć pytań dotyczących obecnej sytuacji, które mają być kluczowe dla oceny faktycznego stanu światowej gospodarki. Ekonomista nazywany Dr Doom (Doktor Zagłada – nawiązanie do głównego antagonisty z komiksów o Fantastycznej Czwórce).

Chodzi o to, czy jest spowodowana luźną polityką monetarną, kredytową i fiskalną, czy też może to wynik zawirowań związanych z pandemią COVID-19 .

Twarde czy miękkie lądowanie?

Nouriel Roubini pyta, czy zacieśnianie polityki monetarnej przez przyniesie twarde, czy miękkie lądowanie. To prowadzi do kolejnego zagadnienia, czyli czy w przypadku "twardego lądowania" banki centralne zaakceptują wysoką inflację, a następnie stagflację. Kolejnym problemem jest długość potencjalnej recesji. Ostatnim pytaniem, na jakie stara się znaleźć odpowiedź, jest to, czy akcje szybko odzyskają straconą w ostatnim czasie wartość.