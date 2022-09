Przez ceny energii wyłączą co drugą latarnię. Opalenica mierzy się z 630-procentową podwyżką

Ogromne podwyżki cen energii

A do tego trzeba podkreślić, że powyższe podwyżki dotyczą wyłącznie energii czynnej. Do nich doliczyć trzeba jeszcze koszty dystrybucji. Gmina wyjaśnia, że w 2021 r. na energię elektryczną wydała łącznie ok. 550 tys. zł brutto. Natomiast według obecnych cen prąd ma kosztować gminę 3 mln 500 tys. zł brutto. Daje to wzrost o ponad 630 proc.