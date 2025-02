Putin i Trump będą dążyć do szybkiego porozumienia z Ukrainą. Pada data

Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, planują osiągnąć porozumienie dotyczące zawieszenia broni na Ukrainie. Rozmowy mają się odbyć przed Wielkanocą, przypadającą w tym roku na 20 kwietnia, lub przed 9 maja , kiedy obchodzone jest 80-lecie Zwycięstwa - pisze "The Moscow Times", powołując się na informacje "Financial Times".

"The Moscow Times" informuje, że rzecznik prezydenta Rosji, Dmitrij Pieskow, wyraził gotowość Moskwy do przyjęcia Donalda Trumpa na obchodach Dnia Zwycięstwa 9 maja, jeśli zdecyduje się przyjechać. Pieskow zaznaczył, że obecność liderów dużych państw podkreśliłaby znaczenie tej daty. Wcześniej Trump i Putin wymienili się zaproszeniami do wizyt.