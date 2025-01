Putin tego światu nie powie. Snuje iluzję siły gospodarki wojennej

Miraże Putina

Jednak nie wszyscy są przekonani o trwałości tego wzrostu. Elina Ribakova z Peterson Institute for International Economics uważa, że obraz rosyjskiej gospodarki jest starannie kreowany przez Kreml . Wzrost gospodarczy jest porównywany do działania "steroidów" – szybki, ale nie trwały. Rosja może wkrótce odczuć skutki tej polityki - pisze "CNN".

Craig Kennedy z Davis Center for Russian and Eurasian Studies ostrzega przed ukrytymi kosztami wojny. Rosja stosuje "off-budget financing scheme", co może prowadzić do kryzysu kredytowego. Wzrost zadłużenia firm związanych z wojną może obciążyć banki toksycznym długiem. Eksperci podkreślają, że sankcje Zachodu zaczynają przynosić efekty, a Rosja może nie być w stanie ich dłużej ignorować.