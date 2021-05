Rachunki za prąd. Polacy w czołówce UE pod względem wydatków na energię

Jan_Samodziel... 24 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Prawda, g... prawda. statystyka. Zarabiam 3500 zł na rękę - może nie rewelacja. Ale tak - 8 procent od tej kwoty to 280,00 zł. A ja 300,00 zostawiam co miesiąc na stacji benzynowej (bez wyjazdów wakacyjnych), 2 400,00 zł rocznie gaz, 300 zł co dwa miesiące prąd. Razem 600,00 zł miesięcznie. Czyli 17,14 procenta. A oszczędzam jak tylko mogę. Więc nie wierzę w te statystyki W OGÓLE. Są g... warte.